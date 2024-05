AGORA: Mulher trans é encontrada morta com vários ferimentos no corpo no Los Angeles

O corpo de uma mulher trans, ainda não identificada, foi encontrado durante a tarde desta terça-feira (21), na região do Porto Seco (Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande), localizado nos fundos do bairro Jardim Los Angeles.

Conforme o apurado, as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram as primeiras a chegar no local, identificando que o corpo seria de uma mulher trans. Uma vez que ela está vestida com roupas e calçados femininos.

A suspeita é que a vítima teria sido assassinada, entre a madrugada e o amanhecer de hoje. O corpo foi encontrado por um grupo, que fazia treinamento de segurança na região.

Ainda não foi possível precisar o que teria causado a morte da mulher. Equipes da GCM, estão no local aguardando a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

