Mulher é detida após tentar entregar celular para irmão no Presídio da Máxima

Mulher, de 37 anos, foi detida e encaminhada para a delegacia no início da tarde deste sábado (25) ao tentar entregar com dois celulares que seriam entregues para seu irmão, um detento no Presídio de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais penais desconfiaram da suspeita após a máquina de scanner observar um objeto não identificado numa vasilha de sobremesa.

Durante a revista, os agentes encontraram dois aparelhos celulares, duas películas e uma placa touch, todos envoltos de papel carbono.

Questionada para quem seria, a suspeita explicou para os policiais que seu irmão ligou para ela e pediu que ele se encontrasse com outra mulher na frente do presídio, que ela iria repassar os celulares e posteriormente iria recompensá-la.

Ela foi detida e encaminhada para a delegacia, onde o registro foi feito como favorecimento real.

