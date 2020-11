Tempestade destrói aviões no Aeroporto Internacional do Paraguai

Sarah Chaves, com informações do ABC Color

A forte dhuva que acompanhou a tempestade que atingiu o Paraguai destruiu várias aeronaves, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi.

Segundo o site local, ABC Color, um hangar privado foi todo destruído, além de um dos aviões ter sido dividido ao meio com a força do vento e da chuva. Vários aviões de diferentes proprietários sofreram danos de vários graus. As Imagens.

Outros aviões, principalmente pulverizadores, foram arrastados para uma vala devido ao vento forte.

Deixe seu Comentário

Leia Também