Terremoto de magnitude 6,9 atinge Japão e gera alerta de tsunami

Nesta segunda-feira (13), um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Kyushu, no Japão, gerando um alerta de tsunami para as regiões do sudeste do país.

O tremor ocorreu na costa da cidade de Miyazaki, em Kyushu, com uma profundidade de cerca de 40 quilômetros, segundo a agência meteorológica japonesa.

Como resultado do terremoto, um alerta foi emitido para a possibilidade de ondas de tsunami de até 1 metro de altura, afetando as cidades de Miyazaki e Kochi, na ilha de Shikoku.

Embora o alerta não seja incomum após tremores na região, ele gerou preocupação devido à intensidade do terremoto. Autoridades registraram um aumento no nível das águas na costa de Miyazaki, mas até o momento não há relatos de vítimas ou danos significativos.

O Japão, que está localizado no Anel de Fogo, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica ao redor do Círculo do Pacífico, é conhecido por sua vulnerabilidade a terremotos e tsunamis.

O país sofreu um grande desastre em 2011, quando um terremoto e tsunami devastaram a região de Fukushima, resultando em mais de 20 mil mortes e no desastre nuclear na usina de Fukushima Daiichi.

Em relação às usinas nucleares próximas ao epicentro, como a Central de Sendai, em Kagoshima, e a Central de Ikata, em Shikoku, autoridades informaram que não foram detectadas irregularidades ou riscos de danos.

Em janeiro de 2024, um outro terremoto forte gerou alertas de tsunami, com ondas de até 5 metros, e causou 15 mortes. Este foi o primeiro grande alerta de tsunami emitido desde o desastre de Fukushima. O país segue monitorando as condições e fazendo os preparativos para garantir a segurança da população.

