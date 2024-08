Terremoto é sentido em Lisboa; não há relatos de danos ou vítimas até o momento

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu os arredores de Lisboa, em Portugal, nesta segunda-feira (26). O tremor foi fortemente sentido na capital portuguesa e no Porto e é um dos mais fortes em décadas no país, que já foi atingido por um dos piores terremotos do mundo, no século XVIII.

O terremoto ocorreu pouco depois das 05h no horário local (01h no horário de Brasília), e teve o epicentro no mar, a 52 quilômetros da costa de Setúbal, cidade nos arredores de Lisboa.

O Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitora tremores pelo mundo em tempo real, registrou uma magnitude de 5,4. Já o IPMA (Instituto Portugês do Mar e Atmosfera) disse que o terremoto teve magnitude 5,3

Ainda de acordo com o USGS, o terremoto ocorreu em uma profundidade de 17,5 quilômetros da superfície, que é considerada baixa e aumenta a intensidade do tremor.

Além de Lisboa, o terremoto também foi sentido no Porto e várias regiões por todo o país europeu, que, no século XVIII, foi atingido por um megaterremoto que é um dos maiores já registrados na história (leia mais abaixo). O governo disse que não havia registrado um tremor tão forte desde um terremoto que atingiu o país em 1969.

A agência de proteção civil de Lisboa afirmou ter recebido centenas de chamadas pedindo orientação, mas, até a última atualização desta reportagem, não havia relatos de danos ou vítimas no país, segundo disse o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Também não houve alertas por tsunami.

Com g1

JD1 Notícias

