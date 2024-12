Trump comenta sobre a possibilidade de anexar o Canadá aos Estados Unidos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta quinta-feira (18), em suas redes sociais, sobre a possibilidade do Canadá deixar de ser um país e ser anexado aos seu país, se tornando um 51º estado.

“Ninguém pode responder por que subsidiamos o Canadá em mais de $100.000.000 por ano? Não faz sentido! Muitos canadenses querem que o Canadá se torne o 51º estado”, disse Trump. “Eles economizariam muito em impostos e proteção militar. Acho que é uma ótima ideia. 51º estado!!!”, disse a publicação do futuro presidente.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Trump toca no assunto, e no fim de novembro já havia sugerido a ideia de anexar o Canadá durante um encontro com o premiê do país vizinho, Justin Trudeau.

A ameaça de Trump surge em um momento de instabilidade política no Canadá, que enfrenta pressão interna após a vice-premiê e ministra das Finanças, Chrystia Freeland, renunciar ao cargo.

Freeland deixa o governo de Trudeau devido discordâncias internas sobre como o Canadá deve enfrentar o governo Trump, que prometeu aplicar tarifas de 25% aos produtos vindos do país.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também