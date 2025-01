Trump propõe mudar nome do Golfo do México para "Golfo da América"

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração, nesta terça-feira (7), sugerindo a mudança do nome do Golfo do México para "Golfo da América".

Durante um encontro com repórteres em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump explicou sua proposta dizendo que o novo nome "tem um lindo anel" e seria apropriado, já que o golfo cobre uma grande área geográfica. "É apropriado", afirmou.

A sugestão sobre o nome do golfo gerou controvérsia nas redes sociais, com muitas pessoas questionando o motivo da mudança e se seria uma prioridade nas questões de política externa e economia.

Além dessa proposta, o presidente norte-americano reiterou suas críticas ao México e reforçou seu pedido para que o país vizinho ajude a conter a imigração ilegal pela fronteira entre as duas nações.

Trump também reafirmou a intenção de aplicar tarifas sobre o México, uma promessa que já havia feito durante sua campanha presidencial em 2024.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também