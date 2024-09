Acusado de matar ciclista no Aero Rancho tenta liberdade, mas Justiça nega

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, negou o pedido de liberdade de Leandro Gonçalves dos Santos, acusado de matar Adevilson Silva de Souza a tiros em 2021, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O pedido de revogação da prisão preventiva, com a sugestão de medidas cautelares alternativas, foi apresentado por Leandro e alegava que a prisão era desproporcional e desnecessária, e que não havia novos elementos que justificassem sua manutenção.

A promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo se manifestou contra a concessão do pedido, e o juiz decidiu manter a prisão. Em sua decisão, o juiz destacou que os requisitos para a prisão preventiva permanecem válidos e que não houve mudanças no cenário que justifiquem a revogação.

O juiz também afirmou que não há justificativa para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Leandro Gonçalves dos Santos continuará detido até o julgamento, previsto para ocorrer no tribunal do júri.

