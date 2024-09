Acusados de matar e jogar corpo de 'Léo' em fossa no Nova Lima vão a júri popular

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, determinou que Iago Romão de Almeida, conhecido como "Neguinho" ou "Chipa", e Maxsuel Bruno da Silva, apelidado de "Maquito", enfrentem júri popular. Eles são acusados da morte de Leonardo Gomes Lescano, o 'Léo', de 23 anos, ocorrido em junho de 2020 no bairro Nova Lima.

O crime aconteceu no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, e envolveu o uso de um objeto perfurocortante. O corpo de Leonardo foi encontrado dentro de uma fossa, uma tentativa dos acusados de ocultar o crime. Segundo a acusação, Maxsuel teria sido o responsável pelo golpe fatal, enquanto Iago teria ajudado a esconder o corpo.

Iago Romão foi capturado em março de 2024, após passar um período foragido. Ele permanece preso enquanto aguarda o julgamento. Já Maxsuel Bruno, apesar de ter um mandado de prisão expedido, está foragido. Ele tentou revogar o mandado, mas a Justiça negou o pedido.

Durante o processo, Maxsuel negou as acusações de assassinato e ocultação de cadáver, enquanto Iago declarou que não teve envolvimento na morte de Leonardo. A data do julgamento ainda não foi definida. A decisão sobre o júri popular será tomada após o período de recurso, ao qual os acusados têm direito.

