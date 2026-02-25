'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março

“Sou advogado na essência” — este é o posicionamento do desembargador Ary Raghiant Neto, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que deve deixar a corte até o fim de março. Empossado em novembro de 2022, ele retorna à advocacia após três anos como magistrado, encerrando seu período no Judiciário Estadual.

Ao JD1 Notícias, Raghiant Neto destacou que o período na alta cúpula da Justiça foi “uma experiência muito legal no Judiciário”, mas reforçou, “Sou advogado na essência, a vida inteira fui advogado, então prefiro voltar”. Ele ainda comentou que a magistratura é “muito limitada” em comparação à advocacia.

Ele também explicou que vai retomar sua atuação nas áreas tributária e eleitoral, que são campos carentes de profissionais especializados. Ele vê na recente reforma tributária uma grande oportunidade.

“Esse é um dos principais motivos que me estimulam a retornar à advocacia. A recente reforma tributária está alterando toda a estrutura tributária do país, o que deve gerar muitas oportunidades.”

O desembargador ressaltou que está finalizando suas pautas para entregar tudo de forma organizada. Com poucos processos em andamento e atento a essa transição, a exoneração será formalizada pelo presidente do Tribunal de Justiça, e a carteira da OAB será reativada para sua atuação na advocacia.

Posse em 2022

Ary Raghiant Neto foi empossado administrativamente no dia 8 de novembro, e a sessão solene de posse ocorreu em 29 de novembro daquele ano. Ele ocupa a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, assumindo como membro da advocacia pelo quinto constitucional na mais alta corte de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Com 30 anos dedicados à advocacia, também atuou como secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB (2019-2021) e exerceu diversos cargos no sistema OAB. Foi membro de comissões, presidente da Câmara de Seleção e Prerrogativas, conselheiro estadual, diretor da OAB-MS, conselheiro federal por dois mandatos e integrou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como membro indicado pela OAB Nacional.

Formado em Direito pela FUCMAT (atual UCDB), em Campo Grande, em 1991, possui pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e em Direito Constitucional pela ESA-MS e PUC-SP.

