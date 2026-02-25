Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Justiça

'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março

O magistrado explicou que vai retomar sua atuação nas áreas tributária e eleitoral

25 fevereiro 2026 - 18h38Vinícius Santos
Ary Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OABAry Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OAB  

“Sou advogado na essência” — este é o posicionamento do desembargador Ary Raghiant Neto, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que deve deixar a corte até o fim de março. Empossado em novembro de 2022, ele retorna à advocacia após três anos como magistrado, encerrando seu período no Judiciário Estadual.

Ao JD1 Notícias, Raghiant Neto destacou que o período na alta cúpula da Justiça foi “uma experiência muito legal no Judiciário”, mas reforçou, “Sou advogado na essência, a vida inteira fui advogado, então prefiro voltar”. Ele ainda comentou que a magistratura é “muito limitada” em comparação à advocacia.

Ele também explicou que vai retomar sua atuação nas áreas tributária e eleitoral, que são campos carentes de profissionais especializados. Ele vê na recente reforma tributária uma grande oportunidade. 

“Esse é um dos principais motivos que me estimulam a retornar à advocacia. A recente reforma tributária está alterando toda a estrutura tributária do país, o que deve gerar muitas oportunidades.”

O desembargador ressaltou que está finalizando suas pautas para entregar tudo de forma organizada. Com poucos processos em andamento e atento a essa transição, a exoneração será formalizada pelo presidente do Tribunal de Justiça, e a carteira da OAB será reativada para sua atuação na advocacia.

Posse em 2022

Ary Raghiant Neto foi empossado administrativamente no dia 8 de novembro, e a sessão solene de posse ocorreu em 29 de novembro daquele ano. Ele ocupa a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, assumindo como membro da advocacia pelo quinto constitucional na mais alta corte de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Com 30 anos dedicados à advocacia, também atuou como secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB (2019-2021) e exerceu diversos cargos no sistema OAB. Foi membro de comissões, presidente da Câmara de Seleção e Prerrogativas, conselheiro estadual, diretor da OAB-MS, conselheiro federal por dois mandatos e integrou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como membro indicado pela OAB Nacional.

Formado em Direito pela FUCMAT (atual UCDB), em Campo Grande, em 1991, possui pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e em Direito Constitucional pela ESA-MS e PUC-SP.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estagiário agredido e vítima de racismo receberá R$ 25 mil, decide TJMS
Justiça
Estagiário agredido e vítima de racismo receberá R$ 25 mil, decide TJMS
A decisão determina ainda a perda dos cargos públicos após o trânsito em julgado
Justiça
Irmãos Brazão são condenados a 76 anos por assassinato de Marielle e Anderson
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Tentativa de homicídio na Vila Santa Luzia: réu pega 7 anos de prisão em regime fechado
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de ser o autor dos tiros que mataram adolescentes é julgado hoje na Capital
Ministro Flávio Dino
Justiça
STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos
Moraes é relator do processo
Justiça
Moraes diz que não há dúvida que irmãos Brazão mandaram matar Marielle
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande