Ary Raghiant Neto será empossado Vice-Presidente do Conselho de Colégios da OAB do Mercosul

O Secretário-Geral Adjunto da OAB Nacional Ary Raghiant Neto tomará posse, no próximo dia 5 de junho, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul (COADEM).

“Recebi com muita alegria e serenidade a indicação do Conselho Federal da OAB, para ocupar a Vice-Presidência do COADEM, vaga essa destinada ao Brasil. É mais um espaço para debatermos alternativas para a nossa profissão, sobretudo em tempos de pandemia. Espero corresponder à indicação e, sobretudo, honrar a OAB-MS, minha Seccional e a advocacia de Mato Grosso do Sul”, frisou Raghiant.

O Secretário-Geral Adjunto da OAB Nacional explicou que o Conselho é um colegiado que debate temas voltados para a advocacia dos países membros, bem como o fortalecimento do próprio Mercosul, na perspectiva dos advogados.

Criado em 1993 e institucionalizado em 1998, é composto por um membro do Conselho Federal da OAB, da Federação Argentina de Colégio de Advogados (Faca), Colégio de Advogados do Uruguai (CAU) e Colégio de Advogados do Paraguai (CAP).

A posse de Raghiant será em Assembleia Virtual, devido à pandemia mundial de Coronavírus (COVID-19), no dia 5 de junho, às 9h30 (horário de Brasília).

