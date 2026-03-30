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Justiça

Calendário da Justiça Itinerante tem alteração nesta semana em razão do feriado

A mudança ocorre por conta do ponto facultativo antes da Paixão de Cristo (3)

30 março 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 30/03/2026 às 07h36
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Devido ao feriado da Paixão de Cristo, celebrado na sexta-feira (3/4), não haverá atendimento da Justiça Itinerante nos bairros de Campo Grande na quinta-feira (2/4), por conta do ponto facultativo no Judiciário.

Os serviços são oferecidos das 7h às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, mediante distribuição de senhas limitadas.

A população pode buscar orientações e resolver demandas como pensão alimentícia, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão de contrato, entre outros atendimentos.

Ficam de fora casos trabalhistas, criminais em geral e ações contra União, Estado, Município, autarquias e empresas públicas, além de temas como falências, questões previdenciárias, sucessões (herança), curatela, tutela e emissão de documentos.

Confira a rota

Segunda (30/3)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (31/3)
Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (1º/4)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli
 

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