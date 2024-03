Caso de empresário preso com armas no Damha 'correrá as escuras'

Após a divulgação pela imprensa da prisão em flagrante de Artur Tavares Costa Carvalho Filho, de 39 anos, preso no último domingo (03) pela Polícia Militar no Residencial Damha IV, em Campo Grande, a Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu colocar sigilo no auto de prisão em flagrante nesta segunda-feira (04).

A prisão de Artur ocorreu sob suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e divulgação de cena de sexo ou pornografia. O advogado do suspeito solicitou sua liberdade provisória, mas o pedido está aguardando análise.

O detido ainda será submetido a uma audiência de custódia. Esta não é a primeira vez que Artur Tavares enfrenta problemas judiciais. Processos relacionados a família, violência doméstica, estupro e outros temas sensíveis geralmente tramitam sob segredo de justiça.

Prisão - Segundo informações apuradas, a namorada de Artur, de 26 anos, relatou à Polícia Militar que estava na casa dele, quando ocorreu um surto. Ele a acusou de supostas traições, expulsou-a da residência, estando ela apenas de camiseta e calcinha.

A vítima buscou ajuda na casa vizinha, e durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados de que Artur tinha duas armas de fogo dentro de um cofre no guarda-roupa.

Consta no documento policial, que Artur confessou ter enviado fotos íntimas da vítima para a avó dela. Durante a abordagem, ele inicialmente disse ter jogado uma arma em um matagal, mas posteriormente admitiu a existência de duas pistolas Glock, calibre 9mm, uma registrada e outra sem registro, além de 140 munições, cinco carregadores e uma maleta.

Diante da situação, Artur foi conduzido algemado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). O caso foi encaminhado à Cepol - Centro Integrado de Polícia Especializada, devido à ausência da vítima na DEAM.

O advogado de Artur esteve presente para acompanhar os procedimentos, e ele será submetido a audiência de custódia nas próximas horas. Artur Tavares Costa Carvalho Filho já enfrenta outros problemas relacionados à Justiça.

