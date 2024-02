Com mandado de prisão, assassino de Wesner 'escolhe' presídio para cumprir pena

William Enrique Larrea, de 37 anos, condenado pelo assassinato de Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, ocorrido há seis anos em um lava a jato em Campo Grande, está prestes a cumprir sua pena de 12 anos de prisão. O crime chocou a população em 2017.

Larrea, juntamente com Thiago Giovanni Demarco Sena, de 27 anos, também condenado à mesma pena, teve mandados de prisão emitidos em 16 de fevereiro deste ano. Contudo, apenas Larrea expressou, por meio de sua defesa, a intenção de se entregar.

O Centro de Triagem “Anísio Lima”, um estabelecimento penal de segurança média destinado a presos do sexo masculino cumprindo pena em regime fechado, foi escolhido como o local para a entrega. Este está situado na Rua Indianápolis, Jardim Noroeste.

A defesa de Larrea fundamenta a escolha do Centro de Triagem devido à exposição midiática e à complexidade do caso. Em petição à Justiça, afirmou: "Devido à exposição midiática e à complexidade do caso, o sentenciado requer seja oficiado a AGEPEN/MS para que o mesmo possa se apresentar junto à Unidade Penal 'Centro de Triagem' desta Capital, onde acredita estar mais seguro para cumprir sua reprimenda".

O Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete, responsável pelo caso, decidiu acatar o pedido da defesa de Larrea, determinando que o réu se entregue no Centro de Triagem. Adicionalmente, encaminhou um ofício à Agepen para o cumprimento da solicitação da defesa. A data exata em que Larrea se apresentará não foi divulgada.

Quanto a Thiago Giovanni Demarco Sena, sua situação ainda permanece indefinida. Ele segue com o mandado de prisão em aberto, sem detalhes sobre sua entrega à Justiça.

