Condenado por homicídio, "Buguinho da Nhanhá" tem pena reduzida pelo TJMS

Leonardo Diego Fagundes Lourenço, o "Buguinho da Nhanhá", teve sua pena reduzida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele foi condenado a 10 anos de prisão pelo homicídio de Eder Benites Calil, apelidado de "Magrão", ocorrido em 19 de setembro de 2022, na Rua Texaco, no Bairro Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.

A Defensoria Pública tentou anular o julgamento, alegando que a decisão foi desproporcional às provas apresentadas, mas o pedido foi negado pelo tribunal. Os desembargadores entenderam que a decisão do júri estava adequada ao conjunto de provas disponíveis, e que não havia motivo para anulação.

A pena inicial de 10 anos foi reduzida para 8 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional fechado para o condenado. A decisão do TJMS foi baseada na reconsideração das circunstâncias judiciais apresentadas durante o processo.

