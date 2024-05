Condenado a 10 anos, "Buguinho da Nhanhá" quer anular julgamento por morte de "Magrão"

A Defensoria Pública está pedindo a anulação do julgamento de Leonardo Diego Fagundes Lourenço, o "Buguinho da Nhanhá", que foi condenado a 10 anos de prisão por matar Eder Benites Calil, conhecido como "Magrão", com uma facada no peito. O pedido será analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

De acordo com as informações do processo, o crime teria ocorrido no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 14h, em via pública na Rua Texaco, no Bairro Jardim Jóquei Club, na Capital.

A defesa de Diego Fagundes Lourenço argumenta que a decisão do julgamento é contrária às provas apresentadas e que o magistrado responsável pela sentença fixou a pena-base em um patamar elevado sem ter elementos suficientes para justificar a majoração da reprimenda.

Já o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), responsável pela acusação, pediu à Justiça que mantenha a sentença do tribunal do juri sem alterações. O pedido ainda vai ser analisado.

