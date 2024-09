Delegado chora e confirma ameaça de morte em bilhete em julgamento de Jamilzinho

No julgamento do assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, o "Playboy da Mansão", um bilhete escrito em papel higiênico por um detento do presídio federal de segurança máxima de Mossoró foi citado. O bilhete, que fazia parte das evidências na Operação Omertà, detalhava um plano de ataque contra autoridades envolvidas no caso.

O delegado Tiago Macedo dos Santos, que prestou depoimento durante a audiência, revelou chorando que ele também estava na "mira" do plano de ataque, que mirava promotores do Gaeco e o delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro, além de sua família. O delegado relatou que vivia sob escolta devido à ameaça.

O bilhete indicava que Marcelo Rios, réu no processo e ex-guarda municipal, assumiria a responsabilidade pelo ataque para proteger os "Names" e receberia compensação por isso. Marcelo Rios está presente no tribunal acompanhando o julgamento.

O depoimento também incluiu informações de Everaldo Monteiro de Assis, um policial federal aposentado, que revelou que mensagens trocadas entre ele e Jamil Name Filho e Flávio Fuad, líder de uma organização criminosa, indicavam que Everaldo seria considerado um informante sobre dados de Marcelo Costa Hernandes Colombo.

Julgamento continua e está agendado para os dias 16 a 19 de setembro, com o dia 20 reservado para possíveis imprevistos.

