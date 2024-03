Ex-militar acusado de matar esposa com golpe de "mata-leão" encara júri popular

O ex-militar da Aeronáutica, Tamerson Ribeiro Lima de Souza, enfrenta novamente o Tribunal do Júri nesta quarta-feira (27). A audiência começou às 8h na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos.

Tamerson Ribeiro Lima de Souza foi condenado em 25 de novembro de 2022 pela morte de sua esposa, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia, mas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apelou pela anulação do julgamento. O motivo do apelo foi a falta de consideração do caso como feminicídio durante a determinação da pena pelos jurados.

De acordo com as informações, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia, de 22 anos, foi encontrada morta às margens da BR-060, na saída para Sidrolândia, área rural de Campo Grande, em fevereiro de 2022. A causa da morte foi um golpe de "mata-leão".

O desfecho do caso pode ser anunciado ainda hoje, mas a situação é complexa e requer cuidadosa análise dos fatos. A decisão final caberá aos jurados, que deverão avaliar as provas e testemunhos apresentados durante o julgamento.

