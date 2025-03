ExecuÃ§Ã£o no CaiobÃ¡ Ã© encerrada sem apontar culpado

Sem apontar autoria, a Polícia Civil de Campo Grande encerrou as investigações sobre a execução de Lucas Henrique Rodrigues Dias, de 27 anos, morto a tiros em 11 de dezembro de 2023, na rua Poente, no Bela Laguna, região do bairro Portal Caiobá. O crime ocorreu por volta das 18h40min, quando três indivíduos, a bordo de um veículo VW/Gol preto, dispararam diversos tiros contra a vítima.

Durante as apurações, foram encontradas com Lucas substâncias análogas à maconha e seu aparelho celular, ambos apreendidos. O caso foi inicialmente investigado pela 6ª Delegacia de Polícia, onde um relatório surgiu apontando possível envolvimento de facções criminosas, levando à transferência da apuração para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foram realizadas diligências e ouvidas testemunhas, mas nenhuma nova informação conseguiu identificar os responsáveis pelo crime. A única testemunha, companheira da vítima, não soube indicar elementos que ajudassem a esclarecer os fatos.

Após a conclusão das diligências, a Polícia Civil considerou o caso encerrado, sem indícios suficientes sobre a autoria do crime. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também se manifestou, concordando com o arquivamento da investigação.

A promotora Lívia Carla Guadanhim Bariani afirmou que não há justa causa para o oferecimento de denúncia, recomendando o arquivamento do inquérito. Com isso, o caso segue sem solução.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também