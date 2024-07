Feira de Vinhos do Comper terá degustação a partir desta quinta-feira (25)

A Feira de Vinhos acontecerá no estacionamento do Comper Itanhangá a partir de quinta-feira (25) até sábado (27) das 18h às 21h e os visitantes terão a oportunidade de explorar uma vasta seleção de rótulos e acompanhar degustações conduzidas pelo renomado sommelier Charles Carvalho.

Além disso, stands de fornecedores de vinhos e frios estarão presentes, oferecendo uma experiência completa de sabores e aromas.

O para participar da Feira de Vinhos é no valor de R$99,90 por dia, os participantes poderão desfrutar de uma seleção cuidadosa de vinhos nacionais e importados e acompanhamentos, destacando o que há de melhor no mercado. Para clientes Vuon, o valor é ainda mais especial: R$79,90.

Os ingressos para a Feira de Vinhos serão vendidos exclusivamente no dia do evento, por isso, é recomendado chegar cedo para evitar filas. Lembramos que a entrada é proibida para menores de 18 anos.

