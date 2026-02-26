Menu
Justiça

Homem que matou jovem durante bebedeira é julgado nesta quinta-feira

O crime ocorreu na madrugada de 29 de março de 2025, na rua Ignes Corrêa da Costa

26 fevereiro 2026 - 08h54Vinícius Santos
Faca apreendida - Foto: Reprodução / ProcessoFaca apreendida - Foto: Reprodução / Processo  

Acontece nesta quinta-feira (26) o júri popular do réu Mizael Estra Paim, de 40 anos, acusado de matar a facadas Robert Amaro Dieder, de 22 anos, em Campo Grande. O crime ocorreu na madrugada de 29 de março de 2025, na rua Ignes Corrêa da Costa, no bairro Caiobá.

Segundo a denúncia inicial do Ministério Público (MPMS), na data dos fatos, o acusado Mizael Estra e a vítima Robert Amaro estavam no local supracitado ingerindo bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes quando, em determinado momento, o acusado teria se apossado de uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, o acusado deixou a cena, mas acabou preso pela Polícia Militar.

Ao ser ouvido na delegacia, o réu Mizael Estra alegou não se recordar dos fatos. Já na fase judicial, afirmou que a vítima Robert Amaro era um conhecido e antigo vizinho, e que ambos ingeriam bebida alcoólica e substância entorpecente no local. 

Segundo sua versão, em determinado momento o ofendido teria ido ao banheiro e demorado, retornando em seguida com uma faca na mão. O acusado sustenta que não houve desentendimento prévio e que, ao ver a vítima armada, desferiu um chute, fazendo a faca cair no chão.

Na sequência, teria ocorrido luta corporal, ocasião em que ele se apoderou da faca e desferiu os golpes. O réu ainda afirmou que, na delegacia, disse não se lembrar de nada para não se complicar.

O caso é julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, responsável por conduzir os trabalhos da sessão. Ao final, o Conselho de Sentença decidirá pela condenação ou absolvição do réu.

