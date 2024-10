Homem que matou por ciúmes no Jardim Centro-Oeste vai seguir preso, diz TJMS

O desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liberdade para Ricardo Rodrigues Barbosa, acusado de assassinar Hiago Rocha da Silva dos Santos a facadas. O crime ocorreu no dia 3 de setembro de 2024, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme as investigações, Ricardo abordou Hiago em via pública após um desentendimento relacionado a Jéssica Aparecida Dutra Queiroz, ex-namorada do acusado. Hiago teria comentado que um homem presente na casa de Jéssica estaria interessado em se relacionar com ela, o que desencadeou uma discussão. Durante o conflito, Ricardo golpeou Hiago com uma faca na região do tórax, levando a vítima a óbito no local. Após o crime, o suspeito fugiu, sendo preso em flagrante posteriormente.

A motivação do crime, de acordo com o inquérito policial, estaria ligada a ciúmes. Ricardo teria agido de forma impulsiva, resultando no homicídio qualificado pelo motivo torpe. A prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, após o pedido de revogação feito pela defesa ser negado.

No recurso ao TJMS, a defesa argumentou a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão. Contudo, o desembargador avaliou que há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de entender que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. Em sua decisão, o magistrado considerou que não houve abuso de poder ou ilegalidade na decisão que manteve a custódia cautelar de Ricardo.

Diante disso, o pedido de liberdade foi negado, e Ricardo Rodrigues Barbosa continuará preso enquanto aguarda o andamento do processo.

