JustiÃ§a

Homens que mataram mulher queimada em Campo Grande vÃ£o a jÃºri popular

A vÃ­tima foi morta de forma brutal e cruel no bairro Vivendas do Parque em 2021

10 marÃ§o 2026 - 09h11VinÃ­cius Santos
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: ReproduçãoA vÃ­tima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: ReproduÃ§Ã£o  

O Tribunal do Júri de Campo Grande julga nesta terça-feira (10) Haldeny de Alencar Pereira, Vanderlei Cardoso Ferreira e Juliano Fernandes da Luz pelo assassinato de Elizabete Cristina Bezerra Gomes, ocorrido em 5 de novembro de 2021, no bairro Vivendas do Parque.

Segundo dados do processo, a vítima foi agredida com ripas e pedaços de pau, ficando caída no chão. Em seguida, os acusados atearam fogo na casa com a vítima dentro, causando sua morte.

A vítima foi morta porque não informou o endereço ou paradeiro da irmã, que teria ateado fogo na boca de fumo de um dos acusados. Eles haviam dado um prazo para que Elizabete Cristina revelasse a localização da irmã, mas, antes do prazo expirar, foram até o endereço e mataram a vítima por ela não fornecer a informação.

O crime não parou com a morte de Elizabete Cristina. Os acusados saíram em busca da irmã dela e, no bairro Noroeste, encontraram Vanessa Vergilia Bezerra e o namorado. Na ocasião, os denunciados, que estavam de posse de ripas de madeira, agrediram os dois, espancando-os.

Depoimentos — Os três acusados negaram, na fase judicial, terem cometido os crimes. No entanto, na fase policial, somente Haldeny de Alencar Pereira confessou, alegando à Justiça que havia sido pressionado.

O julgamento do caso ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. O conselho de sentença deve decidir ainda hoje o futuro dos réus, determinando se serão condenados ou absolvidos.

