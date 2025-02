JD1TV EXCLUSIVO: Vídeo mostra veterinário matando a tiros ex-cunhado em Campo Grande

José Bernardino Prado Lo Pinto, médico veterinário acusado de matar a tiros Erick Wagner Batista Inserra, seu ex-cunhado, senta no banco dos réus nesta quarta-feira (5). O réu, que atualmente responde ao processo em liberdade, é acusado de homicídio qualificado e está sendo julgado na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Sete jurados decidirão o destino de José Bernardino, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos.

O assassinato ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020, por volta das 14h, na Travessa Dunas, no Bairro Monte Castelo, região norte de Campo Grande. Erick, era casado com a irmã de José Bernardino, sendo morto a tiros nas proximidades da casa da ex-sogra. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a motivação do crime teria sido desavenças financeiras entre os dois, ligadas a negócios no setor pecuário.

Entretanto, o caso toma uma nova direção com um vídeo exclusivo obtido pela redação do JD1 Notícias. As imagens, captadas por câmeras de segurança, mostram o momento do assassinato de Erick Wagner. A gravação revela detalhes importantes sobre os acontecimentos do dia.

De acordo com uma fonte próxima à vítima, que preferiu não ser identificada, Erick foi até o endereço da ex-sogra não para agredir sua ex-companheira, mas para buscar seu filho, como as imagens demonstram. Nas gravações, Erick aparece usando uma camisa preta, chegando à casa e aguardando o filho, que é visto nas imagens com uma sacola em mãos, aparentemente contendo um videogame. O garoto entrega a sacola ao pai e retorna para dentro da casa, e Erick permanece do lado de fora.

Em seguida, José Bernardino, já armado, aparece e começa a disparar contra Erick. Quando percebe os tiros, Erick tenta fugir e corre pela rua, sendo perseguido e atingido por José Bernardino. O médico veterinário volta para a casa após o crime, recolhe a sacola deixada por Erick e aparenta manter a "calma". O filho de Erick, que tinha saído para ver o que acontecia, é rapidamente levado de volta para dentro da casa pela família. (assista ao final)

A mesma fonte próxima a Erick afirmou ao JD1 Notícias que a tese de legítima defesa de José Bernardino não se sustenta. A fonte também negou que Erick tenha ido ao local com a intenção de agredir a ex-companheira ou seus familiares. "Eu vivi e presenciei bastante coisa e sei que ele jamais faria algo contra a ex", acrescentou.

José Bernardino Prado Lo Pinto responde à acusação de homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima, já que, segundo a acusação, ele utilizou um recurso que impediu que Erick pudesse reagir ao ataque.

José Bernardino foi preso após o assassinato, mas atualmente responde ao processo em liberdade, com medidas cautelares. O julgamento acontece hoje a partir das 8h no Fórum de Campo Grande, e a decisão será tomada pelos sete jurados do Tribunal do Júri.

Assista ao vídeo exclusivo:

