Judiciário de Mato Grosso do Sul retoma atividades após recesso

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul voltou a funcionar nesta terça-feira (7), após o recesso forense, que ocorreu de 19 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. Com o retorno das atividades, o atendimento presencial e virtual ao público foi normalizado, permitindo que cidadãos acessem serviços judiciais e informações processuais.

Os prazos processuais cíveis seguem suspensos até 20 de janeiro de 2025, conforme determina o artigo 220 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse período, não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento. Publicações e intimações podem ocorrer normalmente, mas terão validade apenas a partir do primeiro dia útil após o fim da suspensão.

No âmbito penal, prazos processuais relacionados a réus presos, casos de violência doméstica regidos pela Lei Maria da Penha e medidas urgentes continuam em andamento, com necessidade de despacho fundamentado pelo juiz responsável. Audiências e julgamentos criminais estão suspensos, exceto em situações de urgência.

O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) segue disponível para consultas online de decisões, despachos, sentenças e acórdãos. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também retomou suas atividades,

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também