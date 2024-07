Juiz libera mudança de ex-chefe de licitações preso em operação em Sidrolândia

O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, de Sidrolândia, autorizou Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa, ex-chefe de licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia e alvo da Operação Tromper, a mudar-se para Campo Grande. A operação, realizada em 3 de abril, resultou na prisão de Rossettini sob acusações de integrar um grupo criminoso que fraudava licitações, supostamente sob a influência do vereador Claudinho Serra (PSDB).

A defesa de Rossettini argumentou que sua permanência em Sidrolândia impede a busca por emprego remunerado e compromete a segurança dele e de sua família. Atualmente em liberdade com restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, Rossettini não poderia deixar a cidade.

Segundo a defesa, Rossettini enfrenta dificuldades financeiras e represálias devido à repercussão da operação, o que dificulta ainda mais sua reintegração ao mercado de trabalho. Em petição ao juiz, a defesa destacou que ele pretende mudar-se para Campo Grande, onde planeja viver com sua filha, preocupada com a situação dele.

O caso segue em tramitação judicial, com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) afirmando a existência de uma organização criminosa voltada para fraudes e pagamento de propinas a agentes públicos municipais. Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa permanece sob monitoramento eletrônico enquanto aguarda novos desenvolvimentos no processo.

