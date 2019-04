Julgamento de juiz é adiado

O juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, ex-titular da 5ª Vara da Família e Sucessões de Campo Grande, que está afastado do cargo, teve seu julgamento que seria realizado na quarta-feira (17), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), adiado para o próximo dia oito de maio.

Aldo está afastado desde que sua esposa, a advogada Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, foi denunciada por lesar um aposentado. No dia 30 de julho de 2018, a advogada foi presa suspeita de aplicar um golpe milionário em Salvador José Monteiro de Barros, 72 anos.

Emmanuelle agiu na venda de uma propriedade rural com promissórias onde é suspeita de falsificar a assinatura do idoso e carimbo do cartório. Ela ingressou ação na Justiça para cobrar o valor de R$ 5,3 milhões da vítima.

Cinco meses após a prisão de Emmanuelle, Aldo foi afastado. O afastamento foi necessário para apurar a participação ou não, do juiz no caso. Aldo respondeu a sindicância interna, que será apreciada agora pelo pleno do TJ-MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também