Julgamento do caso Sophia será em novembro e pode durar 3 dias

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, marcou para os dias 6, 7 e 8 de novembro de 2024 o julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim. Ambos serão julgados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, que ocorreu em janeiro de 2023. A morte da criança causou grande comoção no país.

Stephanie e Christian haviam inicialmente interposto um Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a decisão do juiz para serem julgados pelo tribunal do júri. No entanto, decidiram desistir do recurso, que seria analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O TJMS aceitou a desistência, e o juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou que as partes apresentem suas defesas.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou que as partes apresentem suas defesas e especifiquem quais objetos do crime serão necessários para o julgamento. O despacho processual estipula que as partes devem se manifestar conforme o artigo 422 do Código de Processo Penal (CPP) e que o julgamento ocorrerá às 8h nos dias 6 e 7 de novembro, com o dia 8 reservado para possíveis necessidades.

Acusações - Christian enfrentará acusações de homicídio qualificado, incluindo motivo fútil, meio cruel e por ser contra menor de 14 anos, além de estupro de vulnerável. Stephanie será acusada de homicídio qualificado, incluindo motivo fútil e meio cruel, além de homicídio doloso por omissão, em virtude de sua relação de maternidade com a vítima.

