Justiça determina o bloqueio de R$ 3,3 milhões de Gusttavo Lima

Junto da prisão preventiva, a Justiça de Pernambuco também determinou, nesta segunda-feira (23), o bloqueio de R$ 3,3 milhões das contas bancárias pessoais e de uma empresa do cantor Gusttavo Lima.

Foram bloqueados R$ 2 milhões das contas bancárias do cantor, além de $ 1,350 milhão da empresa GSA Empreendimentos e Participações, que também pertence ao artista. A juíza Andrea Calado da Cruz, responsável pela decisão, também determinou o bloqueio de R$ 21 milhões do empresário Boris Macial Padilha.

O cantor é investigado na Operação Integrations, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho e apostas esportivas, conhecidas como 'bets', e que já levou à prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

