Justiça marca para agosto julgamento de acusado de matar 'Gringo' na Capital

A Justiça de Campo Grande, através da 1ª Vara do Tribunal do Júri, marcou para o dia 13 de agosto de 2024, às 8h, o julgamento de Jair Almeida de Souza. Ele é acusado de assassinar a tiros, Edvaldo Carlos Ramos, conhecido como "Gringo", a tiros em 1º de janeiro de 2023.

O crime aconteceu em uma residência na Rua Anhanguera, no Bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

O julgamento ocorrerá no Fórum de Campo Grande, no Plenário Francisco Giordano Neto. Jair Almeida de Souza, que chegou a ser preso pelo crime, atualmente responde ao processo em liberdade, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O conselho de sentença decidirá seu futuro durante a sessão.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Rodolfo Daltro, da 5ª Delegacia de Polícia Civil, o crime teria motivação passional, envolvendo uma disputa entre o acusado e a vítima por uma mulher, que seria uma garota de programa.

