JustiÃ§a nega liberdade a mandante de assassinato no Parque do Lageado

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou dar liberdade a Igor Coeva Guerreiro, apontado como um dos suspeitos do assassinato de Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, ocorrido em 30 de janeiro, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo a investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP), Igor Coeva seria o mandante do crime e responsável por fornecer a arma de fogo usada para matar a vítima.

Ao negar o pedido da defesa, o Tribunal de Justiça apontou que o decreto prisional está fundamentado na imprescindibilidade da custódia para o regular prosseguimento das investigações do inquérito policial, além da existência de fundadas razões que indicam a autoria do suposto homicídio qualificado, delito considerado de natureza hedionda.

O pedido de liberdade de Igor Coeva será analisado posteriormente pelo colegiado da 3ª Câmara Criminal. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil e segue tramitando na Justiça.

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