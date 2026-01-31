Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado

Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo entre a noite desta sexta-feira, dia 30, e a madrugada deste sábado, dia 31, na rua Adelaide Maia Figueiredo, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Ele teria sido morto após se envolver em uma briga com um proprietário de uma conveniência, que contratou um homem para matar a vítima em decorrência de algumas dívidas existentes.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a prima da vítima contou que estava dentro de uma residência quando escutou os tiros. Ao verificar que foram cessados os disparos, ela saiu para fora e encontrou Luiz Henrique desfalecido em uma cadeira.

Para a Polícia Militar, a mulher contou que o primo já havia se envolvido em uma briga com luta corporal com o dono de uma conveniência, em razão de dívidas contraídas por Luiz. Porém, ela tomou conhecimento que o suspeito contratou um homem para cometer o assassinato do jovem. Ela soube por meio de uma pessoa que o atirador esteve no local e saiu correndo logo após cometer o crime.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada e conseguiu socorrer a vítima em estado crítico e encaminhar para a Santa Casa. Contudo, antes da chegada na unidade hospitalar, a vítima não resistiu e faleceu.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, incluindo a apreensão de dois fragmentos de projétil de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também