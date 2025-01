Justiça reverte condenação de oficial da PMMS por envolvimento na máfia do cigarro

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) desistiu de uma ação que visava a exclusão do tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa dos quadros da Polícia Militar do Estado (PMMS). A decisão foi tomada após Barbosa obter uma absolvição por meio de uma Revisão Criminal, que anulou sua condenação anterior por corrupção passiva majorada.

A acusação original, baseada em investigações da Operação Oiketicus, afirmava que Barbosa teria recebido aproximadamente R$ 200.000,00 em vantagens indevidas entre 2015 e 2016. A operação, que investigava a "máfia do cigarro", levou à condenação do oficial.

Contudo, Barbosa conseguiu reverter a decisão judicial em instâncias superiores, com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) considerando que a condenação por corrupção passiva não poderia se basear apenas em uma suposta desproporção entre renda e gastos, mas na utilização de sua função pública para a prática de ilícitos.

Com a absolvição, o MPMS perdeu o objeto da ação, e o procurador André Antônio Camargo Lorenzoni solicitou o indeferimento do pedido de exclusão, argumentando que "não mais subsiste a condenação".

Atualmente, o tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa recebe um salário bruto de R$ 31.688,71, conforme o Portal da Transparência de Mato Grosso do Sul, pago pela Agência de Previdência Social do Estado (Ageprev).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça MP pede expulsão de tenente-coronel da PMMS acusado de apoiar máfia do cigarro

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça MP pede expulsão de tenente-coronel da PMMS acusado de apoiar máfia do cigarro

Deixe seu Comentário

Leia Também