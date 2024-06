Ladário recebe serviços da Carreta da Justiça a partir desta segunda-feira

A comunidade de Ladário recebe nesta segunda e terça-feira (3 e 4), a Carreta da Justiça com diversos serviços judiciais gratuitos à população. Os atendimentos ocorrerão na assistência social do município, localizada na Av. 14 de março, 175, centro, e seguem até terça-feira, dia 4.

A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado de MS, com competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante as jornadas. Os trabalhos em Ladário serão coordenados pelo juiz Rodrigo Barbosa Sanches, designado pela Presidência do TJMS.

A população poderá solicitar os serviços de esclarecimentos jurídicos; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade; guarda; investigação de paternidade; modificação de guarda e muito mais.

O calendário completo de 2024 da Carreta da Justiça, bem como a lista dos documentos necessários para acionar os serviços judiciais podem ser acessados no link https://www.tjms.jus.br/carreta-da-justica ou pelo telefone (e WhatsApp) 67 98462-8249.

