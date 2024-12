Madrinha de Sophia diz que Stephanie "nunca permitiria que a filha fosse assassinada"

O julgamento de Stephanie de Jesus Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, prossegue nesta quarta-feira (4) com o depoimento de uma testemunha arrolada pela defesa de Stephanie.

A madrinha da menina negou que tenha sido coagida a mentir e afirmou que Stephanie sempre tratou a filha com muito carinho. “Sempre tratava a Sophia com muito carinho. Que a Sophia era a força dela, que ia ser sempre ‘ela e a Sophia’. A Stephanie que eu conhecia não permitiria ver a filha ser assassinada”, afirmou.

A testemunha também ressaltou que Stephanie buscava o apoio do pai biológico de Sophia, Jean Carlos Ocampo, para que ele fosse “mais presente” na vida da criança. Ela ainda falou sobre o relacionamento de Stephanie com o réu Christian, dizendo que, após o início do namoro, a ré se afastou. “A gente conversava. Eu perguntava da Sophia, e ela falava que estava tudo bem e pronto”, completou.

A defesa de Stephanie argumenta que Jean Carlos Ocampo teria abandonado a acusada. O julgamento, que deve terminar nesta quinta-feira (5), continua com os dois réus no banco dos réus.

