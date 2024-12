Defesa tenta separar julgamento de mãe de Sophia, mas juiz nega pedido

O julgamento de Stephanie de Jesus Silva, 26 anos, e Christian Campoçano Leitheim, 27 anos, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, começou nesta quarta-feira (4), no Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

Durante a sessão, a defesa de Stephanie tentou impugnar o julgamento, argumentando nulidade na decisão do juiz que determinou o júri popular, e pediu o desmembramento do processo, ou seja, um julgamento em separado para ela. O pedido foi indeferido, seguindo o parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A defesa de Stephanie também mencionou um recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para anular a decisão de pronúncia, mas como a decisão ainda não foi tomada, o julgamento prosseguiu. O pedido de desmembramento já havia sido negado em outras etapas do processo.

O corpo de jurados é composto por sete pessoas, sendo quatro homens e três mulheres, que decidirão o destino dos réus. O julgamento, previsto para terminar na quinta-feira (5), resultará na sentença final do caso.

