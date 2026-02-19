Medicamentos oncológicos no SUS e Escola sem Partido entram na pauta do STF nesta quinta

O Supremo Tribunal Federal julga, nesta quinta-feira (19), uma pauta extensa com temas sensíveis nas áreas da saúde, educação, organização profissional e autonomia federativa.

Medicamentos oncológicos no SUS (Tema 1.234)

Está em análise o referendo da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes que homologou um acordo firmado entre União, estados e municípios sobre o fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS.

A controvérsia jurídica envolve ajustes no entendimento do STF quanto ao ressarcimento da União no custeio dos tratamentos e à definição da competência da Justiça Federal ou Estadual nas ações judiciais que tratam do tema.

O Plenário deve decidir se mantém a decisão do relator, proferida em outubro de 2025, que alterou pontos do Tema 1.234, especialmente o prazo de ressarcimento e a competência judicial para julgar pedidos de liberação de medicamentos oncológicos.

Escola sem Partido em município do Paraná

Também está na pauta o julgamento da ADPF 578, que questiona o Programa Escola sem Partido instituído no sistema de ensino do município de Santa Cruz de Monte Castelo (PR).

A ação discute se a norma municipal invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e se viola preceitos constitucionais, como o dever do Estado de garantir o acesso à educação e à cultura.

Regulamentação da profissão de tradutor público

No campo profissional, os ministros analisam a ADI 7196, sob relatoria do ministro Nunes Marques.

A ação foi proposta pela Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes Públicos (Fenatip), que questiona dispositivos da Medida Provisória 1.040/2021 e da Lei 14.195/2021. Segundo a entidade, as normas permitem a regulamentação da profissão por ato infralegal, o que geraria insegurança jurídica quanto à organização da atividade.

Uso de imóvel da PM no Leblon

Outro destaque é o RE 1403915, relatado pelo ministro Flávio Dino, que envolve disputa entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro.

O caso trata da constitucionalidade de lei municipal que restringiu o uso do terreno ocupado pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, no Leblon, caso haja desativação da unidade. A controvérsia discute se o município pode impor limites ao uso de um bem pertencente ao Estado, à luz da autonomia federativa e da repartição constitucional de competências.

Custas processuais impostas ao Ministério Público

O STF também julga o ARE 1524619, com repercussão geral (Tema 1.382), relatado pelo ministro Alexandre de Moraes.

A ação discute se o Ministério Público pode ser condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O MP-SP sustenta que a medida viola sua autonomia e independência institucional.

Honorários periciais e cooperação entre órgãos

Por fim, os ministros analisam a ACO 1560, sob relatoria do ministro Cristiano Zanin.

A Procuradoria-Geral da República questiona decisão do ministro aposentado Ricardo Lewandowski que atribuiu à PGR o pagamento de honorários periciais em ação civil pública. Segundo o órgão, a interpretação do Código de Processo Civil deve levar em conta a cooperação entre instituições estatais para a proteção dos direitos coletivos.

A sessão promete decisões com impacto direto na gestão pública, no funcionamento do SUS e na definição de competências entre os entes federativos. A sessão plenária é transmitida pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube, a partir das 14h/DF.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também