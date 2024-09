Ministério Público apura se escola do Conjunto União tem professores suficientes

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da 46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, iniciou uma investigação para apurar possíveis irregularidades na relação entre o número de professores e a quantidade de alunos na Escola Municipal de Educação Infantil do Conjunto União.

O inquérito civil, registrado sob o número 06.2024.00000791-7, está em andamento sob sigilo. A informação sobre a abertura da investigação foi publicada de forma resumida no Diário Oficial do MPMS, sem a divulgação de maiores detalhes.

A investigação está sendo conduzida pelo promotor de Justiça Oscar de Almeida Bessa Filho, que deve tentar esclarecer se a distribuição de professores está conforme as normas legais aplicáveis à educação infantil.

