Moraes aguardará relatório da Anatel para decidir sobre o X

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quarta-feira (18), diligências para apurar as causas de o X, antigo Twitter, estar de volta à ativa no Brasil e deve aguardar um relatório da Agência Brasileira de Telecomunicações (Anatel) antes de tomar uma decisão judicial.

Até o momento, a Anatel ainda não comunicou oficialmente Moraes sobre o fato. Segundo o portal de notícias UOL, a agência deve enviar um relatório ao STF para informar a situação, e somente após o recebimento do documento, que deverá tomar providências.

Bloqueado em 30 de agosto, a empresa de Elon Musk usou de tecnicalidades, conforme explicado por matéria do JD1, para voltar a ficar disponível no Brasil.

