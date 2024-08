MP acompanhará ampliação do aterro sanitário no bairro Dom Antônio Barbosa

A 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai supervisionar o processo de ampliação do aterro sanitário localizado no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro está à frente desse acompanhamento e instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2024.00007483-9 para monitorar o projeto de ampliação.

A CG Solurb, concessionária encarregada da gestão da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos de Campo Grande, é a responsável pela execução do projeto. Como parte do procedimento, a promotora encaminhou uma notificação ao Município de Campo Grande, informando-o sobre a abertura do processo.

