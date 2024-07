Novo presidente e vice-presidente do TRE-MS são empossados

Nesta segunda-feira, dia 15, o desembargador Carlos Eduardo Contar tomou posse como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O desembargador Sideni Soncini Pimentel também assumiu o cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

Carlos Eduardo Contar sucede o desembargador Paschoal Carmello Leandro, que se aposentou. Segundo informações do TRE-MS, a nova gestão completará o biênio da atual administração, que termina em janeiro de 2025.

A cerimônia de posse foi presidida pelo juiz federal Dr. Ricardo Damasceno, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). O evento contou com a presença de autoridades, membros do judiciário e representantes da sociedade civil.

Perfis dos Magistrados



Carlos Eduardo Contar é promotor de Justiça desde 1986, tendo sido promovido a Procurador de Justiça em 2001. Atuou como coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Habitação e Urbanismo. Contar ingressou na magistratura em 2007 e, em 2019, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Em janeiro de 2021, assumiu a presidência do TJ-MS. Na Justiça Eleitoral, foi promotor eleitoral na 8ª Zona Eleitoral e, em 2015, tornou-se membro substituto do TRE-MS.

Sideni Soncini Pimentel, nascido em Jales, São Paulo, Sideni Soncini Pimentel iniciou sua carreira como juiz substituto em Porto Murtinho em 1981. Foi promovido a juiz da 7ª Vara Criminal da Capital em 1987 e atuou em diversas varas até ser promovido a desembargador em 2008. Antes de sua promoção, já havia atuado no Tribunal Pleno como convocado para exercer funções de desembargador.

