Pai briga na Justiça para visitar filho preso na Operação Velatus

O pai de Isaac Cardoso Bisneto, um dos alvos da Operação Velatus, que investiga corrupção na Prefeitura de Terenos, solicitou judicialmente a permissão para visitar o filho, atualmente preso no Centro de Triagem Anísio Lima. Isaac Cardoso Bisneto está detido desde 13 de agosto de 2024, acusado de crimes relacionados ao artigo 337-E do Código Penal, referente a atos de corrupção.

Após a prisão de seu filho, o pai de Bisneto solicitou junto à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) a emissão do Cartão de Visitante, necessário para visitas aos detentos. No entanto, o pedido foi negado pela AGEPEN. A justificativa para a recusa está ligada ao fato de o pai também ser alvo das investigações da Operação Velatus, o que levantou suspeitas de possível envolvimento nos crimes investigados.

Diante da negativa da AGEPEN, o pai de Isaac Cardoso recorreu à Justiça, alegando que não há evidências concretas de seu envolvimento nos crimes. Ele solicita a autorização judicial para emissão do Cartão de Visitante, a fim de exercer seu direito de visitar o filho preso. Até o momento, o poder judiciário ainda não se manifestou sobre o pedido.

