Pai do motorista que matou motoentregador na Capital pede a devolução do Porsche

O economista José Navarro Rodrigues, pai do empresário Arthur Torres Rodrigues Navarro, de 34 anos, entrou com um pedido de restituição do Porsche Cayenne, apreendido pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande após um acidente que resultou na morte do motoentregador Hudson de Oliveira Ferreira, de 39 anos. O atropelamento ocorreu na noite de 22 de março, na Rua Antônio Maria Coelho.

O Porsche está registrado em nome de José Navarro, que informa pagar mais de R$ 46 mil em parcelas do veículo. A defesa argumenta que, embora o carro esteja sob alienação fiduciária, o requerente é o possuidor direto e depositário do automóvel, o qual utiliza no seu dia a dia. Além disso, o financiamento está em dia.

Os advogados de José afirmam que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já foi apresentada, com o veículo tendo sido periciado. Eles destacam que não há pedido de perdimento, pois o caso não se enquadra nas disposições do Código Penal.

A defesa sustenta que José é um terceiro de boa-fé, já que apenas emprestou o carro ao filho, que é maior e responsável por seus atos. Com isso, não haveria dúvidas quanto ao direito de restituição do veículo.

Caso o pedido seja negado, os advogados solicitam que José mantenha a posse do Porsche como fiel depositário, evitando sua deterioração e desvalorização.

O Ministério Público deve intimado a se manifestar sobre o pedido. O processo contra Arthur Torres Rodrigues Navarro continua em andamento, e o Conselho Superior do MPMS analisará a possibilidade de um acordo para encerrar o caso relacionado à morte de Hudson Ferreira.

