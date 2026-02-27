Menu
Justiça

Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta

O caso é julgado na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos

27 fevereiro 2026 - 09h36Vinícius Santos
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / ProcessoCrime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo  

Acontece nesta sexta-feira (27) o julgamento de Ricardo Rodrigues Barbosa, de 30 anos, acusado de matar com um golpe de faca no peito a vítima Hiago Rocha da Silva dos Santos, de 32 anos. O crime ocorreu em 3 de setembro de 2024, no bairro Jardim Centro-Oeste.

Segundo dados processuais, na data e no local dos fatos, o denunciado Ricardo Rodrigues teria abordado a vítima Hiago Rocha em via pública, motivado por um episódio ocorrido anteriormente relacionado a ciúmes de uma mulher. 

A partir disso, iniciou-se uma discussão entre os envolvidos. Ainda de acordo com os autos, o réu teria empunhado uma faca e desferido um golpe contra a vítima, atingindo-a na região do tórax, e morreu.

Ainda conforme os autos, quando ouvido pela autoridade policial, o réu relatou que Hiago não concordava com seu relacionamento amoroso e que ambos já haviam se desentendido anteriormente, inclusive com supostas ameaças feitas pela vítima em outras ocasiões.

Ricardo afirmou que Hiago tentava induzir sua então companheira a se envolver com outras pessoas, mesmo sabendo que ela mantinha um relacionamento com ele. Disse ainda que, em razão do histórico de desavenças e das alegadas ameaças, passou a andar armado com uma faca.

Sobre o dia dos fatos, declarou que encontrou a vítima na rua, durante a madrugada, e a abordou com a intenção de dialogar, mas que Hiago teria reagido com novas ameaças. Segundo sua versão, durante a discussão, a vítima o provocou, momento em que decidiu avançar. Informou que estava com uma faca na cintura e que não tinha a intenção de matar.

O acusado sustentou que pretendia apenas “cutucá-lo” para que se afastasse, mas que, por descuido, acabou atingindo a vítima no peito, causando o ferimento que resultou na morte. O caso é julgado na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. O Conselho de Sentença deve definir o futuro do réu, decidindo pela absolvição ou condenação.

JD1 No Celular

