Por assassinato no bairro Moreninha, homem Ã© condenado a 19 anos de prisÃ£o

A Justiça de Campo Grande condenou o réu Ryan Victorio Alencar Silva a 19 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio a tiros de Gabriel Jordão da Silva, de 23 anos, ocorrido em 1º de fevereiro de 2023, na rua Baguari, bairro Moreninha II. O crime teria sido motivado por disputa pelo comércio de drogas na região.

Conforme a sentença do juiz Aluízio Pereira dos Santos, presidente da 2ª Vara do Tribunal do Júri, o regime de cumprimento da pena é fechado, devendo ser cumprido imediatamente. Além da privação de liberdade, o réu foi condenado a pagar R$ 10 mil reais de indenização por dano moral aos familiares da vítima (descendentes e ascendentes), valor a ser corrigido monetariamente.

Na sentença, o magistrado destacou que a culpabilidade do réu é reprovável, em razão do dolo intenso ao matar a vítima. Foram disparados ao menos 15 (quinze) tiros, atingindo diversas regiões do corpo — cabeça, abdômen, braços e pernas — até que a vítima caísse. Além disso, foram utilizadas pelo menos 2 (duas) armas de fogo, evidenciando claramente a intenção de matar.

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