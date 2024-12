Prefeito de Ivinhema tenta se livrar, mas Justiça mantém processo por improbidade

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), teve um recurso negado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ele é acusado de usar dinheiro público para se promover e responde a uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual (MPMS).

Segundo o MPMS, Juliano Ferro, desde o início do mandato em 2021, se promoveu excessivamente em eventos custeados pela prefeitura. A defesa do prefeito entrou com um recurso chamado Agravo de Instrumento para tentar suspender a ação.

Os advogados alegaram que não houve intenção de cometer irregularidades ("ausência de dolo") e que não existem provas suficientes ("inexistência de provas") para justificar o processo.

O desembargador Amaury da Silva Kuklinski, responsável por analisar o recurso, decidiu negar o pedido da defesa. Ele explicou que, para dar início a uma ação por improbidade administrativa, basta a existência de indícios de irregularidades, e que esses indícios já foram apresentados pelo MPMS.

Em sua decisão, o desembargador Kuklinski afirmou que “a Lei de Improbidade Administrativa, para fins de ajuizamento da correspondente Ação Civil Pública, apenas exige a existência de indícios suficientes da conduta ímproba” e que, neste caso, os indícios foram apresentados na denúncia inicial. Ele também citou decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJMS que confirmam essa interpretação da lei.

O recurso do prefeito ainda será analisado por um grupo de desembargadores do TJMS (colegiado). O MPMS pede que Juliano Ferro seja condenado a pagar R$ 307.022,48 por danos morais coletivos à população. Com a negativa do recurso, o processo segue tramitando.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Interior Prefeito de Ivinhema vira réu acusado de se promover em eventos públicos

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Prefeito de Ivinhema vira réu acusado de se promover em eventos públicos

Deixe seu Comentário

Leia Também