Professor da UFMS é afastado após ser condenado por crime sexual

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) decidiu recentemente pelo afastamento preventivo de um professor do Instituto de Biociências, após condenação por crime sexual. A decisão foi tomada pela reitora Camila Ítavo, com base em uma sentença da Justiça Estadual.

O afastamento foi determinado após a revisão de um ato administrativo de 2016, que havia decidido não apurar o caso na época. A decisão também institui uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que ficará sob a supervisão da Corregedoria da UFMS para apurar as responsabilidades do servidor.

O crime que teria ocorrido em 2016, envolveu a vítima (estudante) durante uma confraternização em uma república de estudantes, após o término do calendário acadêmico da pós-graduação. A vítima, sob efeito de bebida alcoólica, estava com a capacidade alterada quando o abuso aconteceu. O teor da condenação não foi divulgado, devido ao sigilo do caso.

