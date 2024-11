"Programa extremamente robusto", afirma Riedel sobre Pé-de-Meia

Em visita ao Estado de Mato Grosso do Sul, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, nesta quarta-feira (13), a ampliação do programa “Pé-de-Meia” para beneficiar ainda mais jovens em situação de vulnerabilidade financeira. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), e teve como foco os investimentos em educação e melhorias nas estruturas de ensino.

“O programa visa diminuir a evasão e melhorar o fluxo escolar, proporcionando um estímulo financeiro para garantir a permanência do aluno no ensino médio”,afirmou Riedel.

Para o governador, o “Pé-de-Meia” é um programa robusto que garante aos alunos R$ 9.200 ao final do ensino médio, criando um estímulo financeiro importante para sua trajetória. "O grande benefício é a permanência dos alunos na rede estadual, o que traz reflexos muito positivos para a educação no estado.”

O ministro Santana destacou a importância do programa “O maior motivo de evasão escolar entre os jovens é a questão financeira. Muitos precisam abandonar os estudos para ajudar no orçamento familiar.”

Além da ampliação do programa, o ministro anunciou a construção de dois novos campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Amambai e Paranaíba, com investimentos de R$ 25 milhões em cada cidade.

Santana também detalhou que os alunos do terceiro ano do ensino médio terão uma poupança de R$ 1.000 ao final do ano, podendo usar o valor para ingressar na universidade ou abrir um negócio, e que, ao longo de três anos, os estudantes poderão acumular até R$ 9.200.

Além do programa educacional, foram anunciados investimentos na saúde, como a expansão de leitos de UTI neonatal na Universidade Federal da Grande Dourados e a entrega de 24 novos ônibus para o transporte escolar no estado.

