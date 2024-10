Promotor vai acompanhar de perto mudança de governo em Dourados

Saiba Mais Política Marçal Filho é eleito prefeito de Dourados com mais de 50,68%

Com a eleição de Marçal Filho (PSDB) como prefeito de Dourados (MS) no primeiro turno, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciará um acompanhamento da transição de governo. O atual prefeito, Alan Guedes (PP), não foi reeleito.

O promotor Ricardo Rotunno, da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, instaurou o Procedimento Administrativo 09.2024.00011647-9. O objetivo é acompanhar a transição do mandato no Poder Executivo do município, focando nas políticas públicas e atos administrativos, e garantindo que as normas constitucionais e legais sejam cumpridas.

A notificação enviada a Alan Guedes solicita que ele prepare a transição, conforme previsto no art. 18-A da Constituição do Estado. O promotor pediu que, assim que a Comissão de Transmissão de Governo for formada, o município envie uma cópia do documento que a institui.

Além disso, a administração deve informar, em um prazo de até 10 dias úteis, sobre os contratos administrativos essenciais, como limpeza pública e transporte escolar. A documentação deve incluir datas de início e término dos contratos e outros detalhes financeiros, como restos a pagar e fluxo de caixa do último quadrimestre do ano corrente.

Ricardo Rotunno enfatizou a importância de que o novo prefeito compreenda o funcionamento da administração pública e tenha acesso às informações financeiras, programas e projetos em andamento. A iniciativa visa assegurar a transparência nas contas públicas, a preservação de documentos, a integridade do patrimônio público e a continuidade do pagamento a servidores e prestadores de serviços.

