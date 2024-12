"Satisfeito com o resultado", diz juiz após condenação de réus no caso Sophia

Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim foram condenados a 52 anos de prisão pela morte e abuso sexual de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos. O julgamento, que durou dois dias, terminou na noite de quinta-feira (05), com a sentença proferida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Stephanie foi condenada a 20 anos de prisão e Christian a 32 anos.

"É um processo complexo, de repercussão pública, exatamente por envolver criança, e ainda mais nas circunstâncias em que esse crime ocorreu", afirmou o juiz Aluízio Pereira dos Santos em entrevista à imprensa, após o encerramento do julgamento.

O magistrado destacou que o caso teve prioridade em seu andamento e que em poucos meses estava pronto para ser julgado. "Mas houve recurso de ambos os acusados, e aí acabou atrasando um pouco. Mas hoje a gente vira essa página", destacou. Ele ainda afirmou, "Então, para mim, estou satisfeito com o resultado obtido".

Questionado sobre a possibilidade de a defesa recorrer da decisão, o juiz afirmou que os réus têm esse direito, mas que ele acredita que o trabalho da justiça foi concluído. "Realmente, a defesa tem todo o direito de recorrer…, mas eu tenho certeza que não terá nenhum efeito, não conseguirá sucesso, vai ser improvido e o importante que da minha parte os trabalhos estão encerrados", concluiu o juiz.

O promotor José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, que atuou no caso, falou à imprensa sobre a sensação de ter conseguido a condenação dos réus. "Bom, o Ministério Público se sente realizado. As teses todas apresentadas pela Dr.ᵃ Lívia e por mim, tanto na parte principal como na parte acessória, que foi a réplica, deram certo, os jurados entenderam a complexidade do caso, todas as teses ministeriais foram acolhidas. Eu acho que é uma resposta justa ao caso", frisou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também